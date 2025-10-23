Sono aperte le iscrizioni ai corsi della scuola comunale di musica «G. S. Bartolini» di Conselice, gestita da quest’anno dalla cooperativa LaCorelli, realtà con una lunga esperienza nella promozione e nella valorizzazione della cultura musicale.

L’offerta formativa della scuola comprende corsi individuali e collettivi rivolti a bambini, ragazzi e adulti, con docenti qualificati e un ampio ventaglio di strumenti e discipline musicali, a cominciare ai corsi di chitarra, batteria, pianoforte, canto e violino, che non esauriscono lo spettro delle possibilità formative messe in campo da LaCorelli.

L’obiettivo, condiviso dall’amministrazione e dai nuovi gestori, è quello di rendere la «G. S. Bartolini», che ha sede in via Di Vittorio 2, un luogo aperto, inclusivo e vitale, capace di coinvolgere l’intera comunità. «Una delle missioni della nostra amministrazione è proprio quella proporre musica con continuità a tutti i conselicesi – commenta l’assessore alla Cultura Kocis Urso -. Quindi la scuola di musica, per la nostra comunità, non sarà soltanto il luogo deputato alla formazione artistica, ma mira a diventare un punto di riferimento per l’aggregazione e la crescita personale e sociale. Questo progetto è un investimento sulla qualità della vita dei cittadini. È peraltro doveroso ringraziare l’associazione Happywood, che dopo undici anni di florida collaborazione col Comune lascia la gestione della scuola di musica comunale a LaCorelli, che siamo felici abbia accettato la nostra proposta. Auguro a tutti i docenti e gli allievi un anno scolastico ricco di soddisfazioni e divertimento».