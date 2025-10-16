C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare come imprenditori al Mercato contadino di Conselice, che sarà avviato in via sperimentale dal prossimo 11 novembre nell’area pedonale di piazza Foresti, ogni martedì mattina per tutto l’anno. Il Comune mette a disposizione 11 postazioni da 4 x 4 metri, utilizzabili anche a rotazione in relazione alla stagionalità dei prodotti disponibili, e con possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto adiacente, in modo da garantire il mantenimento della catena del freddo.

Oltre alla vendita diretta dei prodotti, i titolari delle postazioni potranno svolgere attività complementari di tipo culturale, didattico e dimostrativo (ad esempio la degustazione di prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali e artigianali del territorio regionale.

Gli imprenditori agricoli interessati a partecipare possono fare domanda compilando il modulo di adesione disponibile al link https://www.labassaromagna.it/Documenti-e-dati/Documenti-in-pubblicazione/Domanda-adesione-Mercato-del-Contadino-Conselice entro il 31 ottobre 2025, e inviando il modulo alla Pec dell’Unione pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it .

Il canone unico per l’occupazione del suolo pubblico, previsto come costo di partecipazione, sarà gratuito fino al 31 dicembre 2026. Saranno compito dell’imprenditore l’allestimento dello spazio concesso, la pulizia dell’area al termine dell’occupazione giornaliera e l’eventuale rimborso spese per igiene ambientale ed energia elettrica.

L’orario invernale sarà dalle 9.30 alle 12.30; quello estivo dalle 8.30 alle 11.30. È prevista mezz’ora di tempo prima e dopo le aperture per i lavori di allestimento e smontaggio.

Al mercato contadino si possono acquistare prodotti del territorio direttamente dai produttori: frutta, verdura e altri prodotti (formaggi e latticini, salumi, marmellate e confetture, miele, uova, zafferano), biologici e non, provenienti esclusivamente da aziende locali, nel pieno rispetto della filosofia «a Km 0».