Sono pubblicati sul sito del Comune di Conselice e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna i bandi di gara per la concessione in gestione degli impianti sportivi di Conselice.

Si tratta in tutto di tre bandi, nei quali sono suddivisi gli impianti sportivi comunali: un bando è per la concessione del palazzetto dello sport, della pump truck e delle tre palestre scolastiche di Conselice; un secondo bando è finalizzato alla gestione degli impianti sportivi per l’attività calcistica di Conselice, Lavezzola e San Patrizio; un bando è infine per la concessione dei campi da tennis e da padel.

I tre bandi saranno aggiudicati mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un massimo di 95 punti per offerta tecnica e 5 punti per ribassi sul valore della concessione.

La novità introdotta dall’Amministrazione comunale rispetto alle precedenti concessioni di impianti sportivi è la possibilità di ottenere ulteriori anni di concessione, rispetto ai cinque standard previsti, sulla base del valore economico dell’investimento offerto sugli impianti sportivi, fino a un massimo di ulteriori 15 anni di concessione, supportato da un progetto di fattibilità tecnico-economica.

La scadenza per presentare candidature è fissata per le 13 di lunedì 1 dicembre 2025per tutti e tre i bandi.

Le modalità di gara e la documentazione informativa è scaricabile sul sito del Comune di Conselice, nella sezione novità, avvisi, concessione impianti sportivi comunali.