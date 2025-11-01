Sono pubblicati sul sito del Comune di Conselice e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna i bandi di gara per la concessione in gestione degli impianti sportivi di Conselice.
Si tratta in tutto di tre bandi, nei quali sono suddivisi gli impianti sportivi comunali: un bando è per la concessione del palazzetto dello sport, della pump truck e delle tre palestre scolastiche di Conselice; un secondo bando è finalizzato alla gestione degli impianti sportivi per l’attività calcistica di Conselice, Lavezzola e San Patrizio; un bando è infine per la concessione dei campi da tennis e da padel.
I tre bandi saranno aggiudicati mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un massimo di 95 punti per offerta tecnica e 5 punti per ribassi sul valore della concessione.
La novità introdotta dall’Amministrazione comunale rispetto alle precedenti concessioni di impianti sportivi è la possibilità di ottenere ulteriori anni di concessione, rispetto ai cinque standard previsti, sulla base del valore economico dell’investimento offerto sugli impianti sportivi, fino a un massimo di ulteriori 15 anni di concessione, supportato da un progetto di fattibilità tecnico-economica.
La scadenza per presentare candidature è fissata per le 13 di lunedì 1 dicembre 2025per tutti e tre i bandi.
Le modalità di gara e la documentazione informativa è scaricabile sul sito del Comune di Conselice, nella sezione novità, avvisi, concessione impianti sportivi comunali.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 299533, mail appalti@unione.labassaromagna.it