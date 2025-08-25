Cambiano gli orari di apertura per lo sportello dei servizi al cittadino e per la biblioteca del Comune di Conselice.

Dal 1 settembre l’apertura dello sportello servizi al cittadino (che comprende anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali, Urp) sarà ampliata a due sabati al mese (il primo e il terzo) dalle 8.30 alle 13. Dal 17 settembre sarà inoltre garantita l’apertura tutti i mercoledì della delegazione di Lavezzola in via Bastia 265 dalle 8.30 alle 10.30.

Dal 22 settembre saranno ampliati gli orari di apertura biblioteca comunale «Giovanna Righini Ricci»: attualmente la struttura è aperta al mattino dal lunedì al sabato e solo due pomeriggi; con il nuovo orario rimarrà aperta anche tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18. Questi orari resteranno in vigore fino a giugno 2026, per garantire la copertura di tutto l’anno scolastico, mentre nel periodo estivo verrà ripristinata l’apertura soltanto per due pomeriggi.

L’ampliamento è stato possibile grazie a un investimento di 13mila euro per l’affidamento dei servizi bibliotecari.

«Abbiamo fortemente voluto questi ampliamenti per garantire un miglior servizio ai cittadini, e soprattutto per consentire agli studenti di avere un accesso più continuativo ai servizi bibliotecari – ha sottolineato il sindaco Andrea Sangiorgi -. Oltre all’aumento dell’apertura dell’URP su Conselice, da uno a due sabati al mese, manteniamo un impegno importante su Lavezzola con l’apertura una volta a settimana dello sportello servizi al cittadino. Terremo monitorati gli accessi e l’utilizzo per eventualmente garantire un’apertura maggiore».