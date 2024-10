Nel territorio comunale di Conselice parte il progetto «Cantieri educativi-sportivi», con il doppio scopo di migliorare il rendimento scolastico degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e favorire la continuità nel fare sport e attività motoria.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso la legge 2/2024, persegue strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione allo sport e a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.

L’Amministrazione comunale di Conselice, insieme all’istituto scolastico comprensivo «Felice Foresti», si pone come partner in rete nei «cantieri educativi-sportivi», che mirano a integrare le attività pomeridiane sportive e didattiche. Tale progetto si è concretizzato con la partecipazione a un bando regionale da parte della associazione Ginnastica artistica di Voltana, che sarà capo fila e coordinerà l’attività di diverse associazioni sportive e verrà integrato con percorsi di integrazione didattica.

Il progetto vede alcuni punti fermi: «Quartiere scuola sport», che individua a breve distanza gli edifici e le aree sportive e scolastiche; metodi di studio che accompagnino i ragazzi a un miglioramento dei propri risultati scolastici senza che sia un impedimento allo svolgimento dello sport; possibilità di testare e fare diversi sport in ambito settimanale dove non ci sia l’affanno del risultato agonistico (non ci sarà un allontanamento dallo sport quale causa di peggioramento dei risultati scolastici e non verranno ritenuti inutili i sacrifici degli allenamenti in caso di non raggiungimento di performance elevate agonistiche); tutor, allenatori, preparatori, insegnanti che seguiranno i ragazzi nel percorso sportivo e scolastico con la volontà di non disaffezionare i ragazzi stessi dallo sport e dalla scuola; la variabilità delle attività sportiva potrà avere finalità di indirizzare successivamente un ragazzo ad una specifica attività sportiva.

La società Ginnastica artistica di Voltana, attiva anche sul territorio conselicese, organizza da quattro anni i cantieri educativi che nascono dalla necessità di dare un supporto scolastico al termine delle lezioni. Nei cantieri educativi i ragazzi sono suddivisi in gruppi in base all’età e alle materie da approfondire, affiancati da tutor che sono a loro volta giovani laureandi.

«La voglia di ampliare questa offerta pomeridiana dedicata ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado ci ha permesso di creare un progetto che risponde alle esigenze del bando che la regione Emilia-Romagna ha indetto – spiega Giulia Pacella, referente per la società sportiva Ginnastica artistica di Voltana -. Pertanto si è cercato di offrire ai ragazzi non solo un supporto scolastico, ma anche la possibilità di fare e provare diversi sport».

Grazie alla collaborazione con l’Amministratore comunale, è stata raccolta l’adesione di numerose realtà attive nell’ambito sportivo e quindi numerose discipline: Sport lab (pallavolo), ginnastica artistica con il corso junior gym, il Circolo tennis, Stay fit (junior crossfit), Atletica San Patrizio, Ghepard calcio; l’associazione Cybergunner ha proposto un vero e proprio corso di softair, per combattere l’isolamento sociale tipico degli adolescenti attraverso il gioco di squadra e attività coinvolgenti; l’associazione di scherma di Imola darà la possibilità di partecipare ai loro corsi che sono già presenti nel territorio; infine l’associazione Art Lab darà la possibilità ai ragazzi delle superiori di partecipare a un corso mirato a far divertire i ragazzi facendo sport vari a un orario un po’ più tardivo.

I ragazzi che lo richiedono potranno recarsi presso il circolo tennis per consumare il loro pasto e iniziare successivamente la attività, in modo da non mettere in difficoltà le famiglie nel trasporto.

Infine saranno organizzati due incontri, uno mirato a un supporto alimentare con la nutrizionista Valentina Succi e un incontro mirato invece al supporto della comunicazione genitoriale e giovanile.

È possibile iscriversi ai cantieri educativi-sportivi fino al 15 ottobre al link https://bit.ly/3Y4GDZO . al link

Verranno raccolte tutte le iscrizioni e informate le singole famiglie su orari e giorni esatti in base alle esigenze degli utenti (registrate in fase di registrazione, dove vengono indicate sia le materie per le quali si richiede supporto, sia le attività sportive preferite tra quelle proposte).

Verrà proposto un calendario delle attività sportive in cui ogni alunno può partecipare liberamente e gratuitamente. Il calendario verrà redatto in base alle iscrizioni.

La partecipazione ai cantieri è gratuita, mentre sono richiesti 20 euro una tantum per la copertura assicurativa.