Nei prossimi mesi sul territorio comunale di Conselice saranno eseguiti lavori di asfaltatura delle strade per un importo complessivo di circa 270mila euro.

Nello specifico, sono dodici le strade e le piazze interessate dalla manutenzione straordinaria: via Pasi, via Bisa, via Rambelli, via Picci, via Rodari, via Piani, via Carducci, via Gandolfi, via Frattina, piazza Caduti, tratti di via Predola, piazza Gramsci, via Selice Vecchia (da via Bisce a via Canalazzo). La circolazione stradale sarà mantenuta, con ridotte limitazioni del traffico.

L’impresa esecutrice è la Cogefri Infrastrutture Srl di Badia Polesine. I lavori dureranno circa 60 giorni.