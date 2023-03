Alcuni giorni fa i ragazzi e il personale della scuola secondaria di primo grado di Conselice hanno accolto la visita della sindaca Paola Pula e dell’assessora alla Cultura Raffaella Gasparri.

La prima parte della mattinata è stata dedicata all’incontro con i ragazzi e i docenti. La sindaca ha visitato ogni classe accompagnata dalla dirigente scolastica reggente, Giovanna Castaldi, e dalle sue collaboratrici, le docenti Sabrina Lanzoni e Monica Bertocchi, dialogando in modo informale con gli alunni sull’andamento dell’anno scolastico.

La primaria di Conselice è stata ristrutturata e adeguata alle più recenti norme antisismiche appena due anni fa; in occasione dei lavori si è guardato anche all’estetica degli ambienti, con aule ridipinte e arredate con banchi nuovi, a cui sono state aggiunte dotazioni tecnologiche moderne come i monitor touch in ogni aula, nonché i laboratori di musica, informatica, arte e scienze riallestiti dopo la pandemia.

«Continueremo a investire nella scuola, confermando il consolidato spirito di collaborazione necessario per la crescita armonica dei cittadini di domani – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Per avere una scuola bella ricordiamoci che è fondamentale anche la partecipazione dei ragazzi; una partecipazione che si compie quando si rispettano le regole di comportamento, imparando ad aver cura di sé, degli altri e degli spazi della scuola, che sono un patrimonio di tutti».

La visita è stata anche occasione per un confronto tra l’Amministrazione comunale e la dirigenza scolastica sui progetti condivisi avviati durante l’anno scolastico in corso, come la giornata per la libertà di stampa (1 ottobre), le attività teatrali, le uscite didattiche in natura.

Durante le feste di fine anno scolastico i plessi di Conselice saranno aperti ai genitori che volessero visitare e conoscere gli ambienti dove i propri figli trascorrono le loro giornate.