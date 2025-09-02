Lunedì 1 settembre hanno aperto i servizi dei nidi «Mazzanti» di Conselice e «Landi» di Lavezzola con la programmazione degli inserimenti messa a punto con il coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Al completamento del percorso, saranno 48 bambini al nido di Conselice e 28 a Lavezzola; grazie anche ai lavori di ristrutturazione effettuati con fondi Pnrr a Conselice, non sono presenti liste di attesa e tutti i bambini sono in piena accoglienza.

L’assessore ai Servizi educativi Raffaele Alberoni ha portato un saluto alle due strutture: «La prima “campanella” è suonata per i nostri studenti più piccoli e come Amministrazione comunale vogliamo augurare buon lavoro a tutto il personale, che ha il compito di accompagnare i nostri bambini in questo primo passo nella loro crescita educativa e didattica».