Sono aperte da lunedì 26 settembre le iscrizioni ai due corsi organizzati a Conselice dall’Università per adulti di Lugo, uno di inglese e uno di storia dell’arte.

Ilcorso di inglese è indirizzato a coloro che non hanno mai studiato la lingua inglese o hanno modeste conoscenze della stessa. Si imparerà a salutare in diversi modi, presentare sé stessi e gli altri, dare informazioni di sé (nazionalità, età, lavoro, famiglia, salute), chiedere e dare l’ora, dare e richiedere semplici indicazioni per potersela cavare nelle situazioni più comuni (al ristorante, per strada, con gli amici, eccetera). La docente è Miriam Ferretti.

Le lezioni inizieranno il 7 novembre e si terranno il lunedì dalle 20.30 alle 22.30, per un totale di 15 lezioni. Le iscrizioni sono possibili fino al 7 ottobre.

«Il bene culturale e artistico a Conselice» è invece il titolo del corso di storia dell’arte, che sarà tenuto da Filippo Giberto. I partecipanti riceveranno nozioni per la valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale del territorio: conoscenza artistica delle opere d’arte di proprietà del Comune, descrizione e analisi delle opere più significative tra l’anno Mille e il Novecento, opere pittoriche, architettoniche e sculture con sintesi biografica degli artisti presi in esame. È prevista anche una visita guidata alle opere trattate.

Il corso partirà il 25 gennaioe prevede 3 lezioni il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30. C’è tempo per iscriversi fino al 7 dicembre.

Entrambi i corsi si svolgeranno nella sala Garbesi della scuola media di via Di Vittorio. Per iscrizioni e maggiori informazioni, chiamare lo 0545 900197 o scrivere a segreteria@unilugo.it.