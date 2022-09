leri sera, alle 19,30, si è spento Mons. Pietro Mongardi, arciprete emerito, per 46 anni al governo della Parrocchia di San Martino a Conselice (dal 1962 al 2008) e per decenni economo della Diocesi di Imola.

Nato a Riolo Terme il 24 maggio 1929, don Mongardi fu ordinato sacerdote il 7 giugno del ’52 a Imola. Il giorno dopo celebrò la prima messa nel suo paese natale, per poi tornare come insegnante nel collegio ecclesiastico diocesano. Laureato in Giurisprudenza, trascorse i suoi primi anni tra il Seminario, gli studi e la parrocchia di Monte Re, a Dozza.

Dieci anni dopo, la svolta, con l’ incarico di arciprete di Conselice. Con la pazienza e la perseveranza che lo ha da sempre contraddistinto sin dal suo arrivo intrecciò delicati rapporti con l’Amministrazione comunale, caratterizzando così la sua azione pastorale fino a renderlo una figura centrale nella vita pubblica di Conselice. con lui la canonica fu fortemente ristrutturata ospitando il circolo Aurora, il cinema parrocchiale, il ponderoso gruppo di giovani della pallavolo conselicese, ma sopratutto l’ organizzazione di viaggi pensati come luoghi di conoscenza e di intrecci relazionali utili all’ intera comunità, tanto da trasformarsi in appuntamenti tradizionali a cui non mancare.