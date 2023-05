La campagna vaccinale straordinaria svolta in questi giorni da Ausl Romagna e tuttora in corso,finalizzata ad azioni preventive di tipo sanitario ha raccolto grande adesione fra la popolazione , soprattutto nelle aree più colpite dall’alluvione. In tutta l’azienda sono stati somministrati oltre 3000 vaccini e solo a Conselice, area maggiormente colpita dalla presenza di acque ancora non defluite , le vaccinazioni hanno coinvolto oltre 700 cittadini.

Attualmente anche nel comune di Conselice la situazione è in via di miglioramento e il livello dell’acqua nel centro abitato si è ulteriormente ridotto. Il Dipartimento di Sanità Pubblica di Ausl Romagna ha comunicato ieri al Sindaco che, in ragione della riduzione del rischio sanitario, che era prevalentemente connesso alla presenza di acqua stagnante, è possibile per i cittadini accedere alle abitazioni e agli edifici che non risultano più allagati per le operazioni di pulizia e sgombero. Il Dipartimento di sanità Pubblica ribadisce comunque la necessità che la popolazione continui ad attenersi alle raccomandazioni per la riduzione del rischio, contenute nel vademecum redatto dal Dipartimento stesso.