La chiesa di San Martino Vescovo gremita di fedeli. Tanti amici sacerdoti, tre vescovi, le autorità cittadine. Tutti hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto a monsignor Pietro Mongardi, parroco di Conselice dal 1962 al 2008 e ad oggi parroco emerito della parrocchia ravennate.

A presiedere il funerale è stato il vescovo mons. Mosciatti, presenti anche il vescovo emerito mons. Tommaso Ghirelli e il vescovo emerito di Carpi mons. Francesco Cavina.

A salutare don Pietro, arrivato in paese per raccogliere la non facile eredità di un altro sacerdote che ha dato molto a Conselice, mons. Gianstefani, c’erano diverse generazioni di conselicesi. Segno dell’affetto nutrito per don Pietro da parte dei suoi parrocchiani.

Alla sua opera si devono la creazione del circolo parrocchiale, il cinema, il gruppo di giovani della pallavolo conselicese, molti i fedeli che ricordano l’organizzazione dei viaggi che negli anni si erano trasformati in appuntamenti tradizionali a cui non mancare.

Dopo il funerale la salma di don Pietro è stata sepolta nel cimitero di Conselice.

fonte il nuovo diario Messaggero