Domenica 6 novembre Conselice celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

Alle 11 nella chiesa di San Martino ci sarà una messa solenne in suffragio dei caduti di tutte le guerre, conesibizione del coro Vittorio Veneto in chiesa e in piazza Foresti.

A seguire deposizione delle corone ai monumenti ai caduti di Conselice, San Patrizio e Lavezzola.

Alle 16.30 nella chiesa di San Patrizio ci sarà una seconda esibizione del coro Vittorio Veneto.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Conselice in collaborazione con il Gruppo Alpini.