Martedì 24 giugno il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, insieme al sindaco di Argenta Andrea Baldini, ha incontrato a Bologna i referenti di Anas e della struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione in merito alla manutenzione straordinaria del ponte della Bastia sul fiume Reno.

Le piene del 2023 e del 2024 hanno reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria più volte chiesto anche dai cittadini.

La struttura commissariale ha confermato che sono state assegnate risorse per 6,24 milioni di euro per la manutenzione e il consolidamento del ponte. È stato avviato l’iter progettuale e si prevede l’avvio dei lavori nel tardo autunno 2025.

«Vedremo la realizzazione di un opera importante su una infrastruttura fondamentale per il nostro territorio – sottolinea il primo cittadinoAndrea Sangiorgi -. Appena sarà terminata la progettazione e si potranno dare informazioni certe, organizzeremo un incontro pubblico per illustrare lo svolgimento di un cantiere complesso dal punto di vista della viabilità locale. Per alcuni mesi sarà necessario realizzare un senso unico alternato che permetta di svolgere i lavori in sicurezza, senza però chiudere totalmente il transito sul ponte».