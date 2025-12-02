Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri di Conselice, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, ha portato all’arresto di un 39enne straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, trovato in possesso di oltre due chilogrammi di hashish e più di 300 grammi di cocaina.

L’intervento è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nell’ambito delle attività di monitoraggio e prevenzione della microcriminalità nelle zone più isolate del paese, soprattutto nelle ore serali e notturne. Durante una perlustrazione lungo una via centrale, i militari hanno individuato un’auto sospetta con due persone a bordo, entrambe con precedenti di polizia.

Fermato il veicolo, i due uomini sono apparsi subito nervosi e agitati. Nel momento in cui i Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo dell’auto, il conducente è sceso improvvisamente dal mezzo dandosi alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il passeggero, invece, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti i consistenti quantitativi di stupefacenti, oltre a 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga, auto e denaro sono stati sequestrati.

L’uomo è stato arrestato e condotto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ravenna, alla Casa Circondariale di Ravenna. Nel frattempo, proseguono le indagini per rintracciare il complice fuggito e ricostruire l’intera rete di approvvigionamento dello stupefacente.