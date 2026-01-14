Non ancora ventisettenne, formatasi alla prestigiosa scuola di cucina ALMA di Parma, Enrica Valmori ha aperto a Conselice in Via Selice 185 il pastificio artigianale Lab.è.

Specializzato nella produzione di pasta fresca, che viene sapientemente creata a vista nel grande piano di lavoro, il punto vendita ha una ampia cucina dove Enrica e la mamma Daniela preparano anche primi piatti espressi per un pranzo gustoso consumato sul posto. Ogni giorno oltre alla pasta fresca e ai primi piatti cucinati al momento, il laboratorio propone anche due contorni e due dolci e in pentola bollono tante altre idee per ampliare l’offerta in futuro.

Confesercenti Lugo ha voluto far visita a Lab.è per complimentarsi con la giovane e preparata Enrica alla quale il presidente Bruno Checcoli e la direttrice Chiara Venturi hanno portato i migliori auguri per lo sviluppo e la crescita dell’attività.