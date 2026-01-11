Il Comune di Conselice ha pubblicato il bando per la presentazione di manifestazioni d’interesse al fine di invidivuare un ente del terzo settore con il quale stipulare una convenzione per la gestione condivisa del centro civico «Gino Pellegrini».

Il bando avrà durata di un anno, prorogabile di un anno ulteriore, e si rivolge ad associazioni di promozione sociale (nello specifico enti del terzo settore o associazioni temporanee di scopo iscritte nel Runts) che abbiano esperienza nella realizzazione di attività culturali, sociali, ricreative e di promozione del territorio.

La gestione condivisa è finalizzata alla realizzazione di attività culturali, sociali, ricreative e di promozione del territorio, che possano favorire la partecipazione dei cittadini, e la gestione di un calendario condiviso con l’amministrazione comunale, che manterrà la disponibilità del centro civico per organizzare iniziative istituzionali, celebrazioni ed eventi come quelli della rassegna teatrale «CivicOff».

Inoltre, la convenzione da stipulare prevede che l’associazione provveda a custodia, guardiania, assistenza tecnica per l’utilizzo della strumentazione da parte di chi utilizzerà gli spazi del centro civico, cura e pulizia degli ambienti e delle pertinenze.

L’amministrazione comunale mette a disposizione i locali del centro civico «Gino Pellegrini» , gli arredi e le attrezzature, oltre a 3mila euro per l’annualità 2026 a titolo di rimborso spese.

Per partecipare è necessario inviare la propria manifestazione di interesse, compilando l’istanza reperibile sul sito web del Comune di Conselice, via posta o brevi mano all’ufficio Segreteria del Comune di Conselice, entro le ore 13 di giovedì 29 gennaio.