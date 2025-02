Sono iniziati i lavori di ripristino dell’impianto sportivo «Guido Buscaroli» di Conselice.

I lavori sono stati affidati all’impresa Ingegneria Emiliana Srl di Modena e il loro completamento è previsto per la fine di luglio; consisteranno principalmente nel rifacimento dell’impianto elettrico, della centrale termica e dell’impianto di distribuzione termo-idraulica di tutti gli spogliatoi; saranno ripristinate le compartimentazioni di sicurezza nel sotto-tribuna, sostituite le porte interne e saranno installate nuove torri faro a servizio del campo principale da calcio. La struttura sarà infine ritinteggiata.

L’intervento, dell’importo di 380mila euro, è stato finanziato grazie a una donazione della Fondazione Barilla, a seguito dell’alluvione di maggio 2023 che ha danneggiato la struttura.

«L’impianto Buscaroli è un punto di riferimento per lo sport nella nostra comunità di Conselice, soprattutto per le nuove generazioni – afferma il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi -. Un ringraziamento importante alla Fondazione Barilla per la cospicua donazione che ci permette di restituire un campo da calcio ripristinato e rigenerato. La conclusione dei lavori in estate permetterà la ripresa totale delle attività per la prossima stagione».