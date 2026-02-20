Si è spento nelle scorse ore Gianfranco Greco, segretario del Circolo di Conselice di Rifondazione Comunista. Originario di Castrignano del Capo (Lecce), da giovane si era trasferito in Romagna, dove aveva radicato il proprio impegno politico e sociale.

Militante comunista da molti anni, Greco è stato ricordato come una presenza costante e generosa nella vita del partito e dell’associazionismo locale. “Il fare è sempre stato la sua stella guida”, sottolineano in una nota i compagni di partito, ricordandone la disponibilità e la partecipazione attiva alle iniziative sul territorio.

Rifondazione Comunista di Conselice, insieme al Circolo di Villa San Martino, ha espresso vicinanza e cordoglio ai familiari, ai quali si è unita anche la Segreteria regionale dell’Emilia-Romagna.

“Ci mancherai Gianfranco”, il saluto affidato alle parole del partito, che ne ricorda l’impegno e la dedizione.