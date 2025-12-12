Conselice si prepara a vivere una serata magica con il grande Concerto di Natale in programma sabato 20 dicembre al Centro civico «G. Pellegrini» alle 21. L’appuntamento di quest’anno sarà speciale: sul palco saliranno infatti ben 50 straordinari talenti della Bernstein School of Musical Theatre (BSMT), l’accademia bolognese che è punto di riferimento nazionale per la formazione nel musical. La scuola è diretta da Shawna Farrell, considerata la più autorevole esperta di musical in Italia, oltre che talent scout e mentore di numerosi artisti che calcano i palcoscenici dei più importanti teatri italiani.

Il tradizionale concerto natalizio di quest’anno sarà, insomma, un vero e proprio show, intitolato «A Christmas Welcome» e capace di fondere atmosfere classiche e linguaggi contemporanei. Le melodie della tradizione si intrecceranno con contaminazioni hip hop, tip tap e performance tipiche del musical, dando vita a un’esibizione travolgente e ricca di sorprese. Il pubblico potrà così immergersi in uno spettacolo innovativo, in cui musica, danza e interpretazione si fonderanno per regalare un’esperienza pensata per tutte le età. Un’occasione imperdibile per scoprire e applaudire i giovani artisti della BSMT, protagonisti di un percorso formativo di eccellenza nell’ambito della scena italiana del musical.

L’evento fa parte della rassegna «CivicOff», curata dal direttore artistico Matteo Penazzi e organizzata dal Comune di Conselice, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Ingresso 15 euro, ridotto 7 per gli Under 25. Biglietti disponibili su Vivaticket e nei punti vendita convenzionati, oppure 30 minuti prima dello spettacolo (fino a esaurimento dei posti disponibili). Per informazioni si può contattare il numero 3463116714 da lunedì a giovedì ore 10-12.