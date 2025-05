È stato consegnato questa mattina, presso la sede centrale della Cassa di Ravenna, il terzo volume dal titolo “L’etica al centro dell’attività dell’Uomo e del Banchiere” al Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e della Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli.

A consegnare il nuovo volume Mauro Mambelli Presidente Confcommercio Ravenna, Giorgio GubertiPresidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna e Direttore di Confcommercio Ravenna e Antonio Ravaglioli Direttore responsabile de La Piazza Avvenimenti e Direttore della Comunicazione di Confcommercio Ravenna.

Il volume raccoglie gli articoli pubblicati tra il 2021 e l’aprile 2025 sul quindicinale La Piazza Avvenimenti, interamente dedicati alla figura di Antonio Patuelli, storico, banchiere, economista e saggista. Un’opera che ripercorre, con profondità e rigore, il pensiero, le prese di posizione pubbliche, le riflessioni e l’impegno etico e civile di una delle personalità più autorevoli del panorama bancario e culturale italiano.

Con 270 pagine in formato 30×30 cm, si tratta del terzo volume di un progetto editoriale che ha preso avvio con il primo volume (2011-2015, 98 pagine), seguito dal secondo (2016-2020, 160 pagine). Un percorso di documentazione che offre uno spaccato autentico e coerente del contributo di Patuelli al dibattito nazionale e locale.

La Piazza Avvenimenti, edita da Ascom Servizi S.r.l., accompagna dal giugno 1998 lettrici e lettori con un’informazione indipendente, pluralista e radicata nella comunità. Ogni quindici giorni, il giornale affronta temi di attualità, economia, cultura, commercio e società, dando spazio alle voci del territorio e promuovendo il dialogo tra imprese, cittadini e istituzioni.

Nel corso della consegna, è stato evidenziato come il volume non sia soltanto un omaggio alla figura di Patuelli, ma anche uno strumento prezioso per comprendere l’evoluzione del sistema bancario italiano, della società civile e del ruolo che l’etica può e deve svolgere nell’attività economica e istituzionale.

Il volume si configura come una sorta di “archivio narrativo” e insieme di riflessione, attraversando temi centrali del dibattito pubblico degli ultimi anni – dal sistema creditizio alle sfide della democrazia, dal ruolo dell’Europa alla memoria storica – sempre con uno sguardo etico e responsabile.

Un progetto editoriale che, attraverso articoli, interviste e riflessioni, racconta l’impegno etico, civile e professionale di Antonio Patuelli, protagonista del panorama bancario e istituzionale italiano, ma anche uomo di cultura, voce libera e pensiero indipendente.

Una pubblicazione dunque che invita alla riflessione sull’etica come bussola dell’agire quotidiano – dentro e fuori le istituzioni – e come fondamento di una società più consapevole, giusta e coesa.