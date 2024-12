Grazie al sostegno da Ravenna, è stato realizzato un albero di Natale, ricco di doni, per le persone con disabilità a Douala 5, in Camerun. Il progetto rientra all’interno della visita nel nostro territorio del sindaco di Douala 5, Richard Mfeungwang.

L’inaugurazione dell’albero è avvenuta il 24 dicembre scorso. Con questo gesto, Douala 5 è diventata la prima municipalità in Camerun a realizzare un albero di Natale dedicato alle persone con disabilità. Sono un centinaio le persone coinvolte nell’iniziativa. I regali destinati al Camerun sono stati raccolti durante l’ultima edizione di “Grazie Babbo Natale”, l’iniziativa ideata da Il Terzo Mondo ODV per sostenere anche nel periodo natalizio le famiglie in difficoltà seguite dallo Sportello del Sorriso.

“Un ringraziamento speciale va a Kengni Pengoum Spse Njoya Aimée Sidonie, responsabile degli affari sociali e culturali del Comune di Douala 5, che ha colto al volo l’opportunità di portare il sorriso alla sua comunità”.

Anche 30 bambini dell’orfanotrofio “La Miséricorde Divine”, gestito dal pastore Nana Welage David, nel Comune distrettuale di Douala 3, hanno beneficiato di questa iniziativa. Grazie al sostegno della ONLUS, ogni bambino ha ricevuto un pacco regalo,

Stesso discorso per 25 bambini seguiti dalla fondazione ATTA Jeannette, gestita dalla “Synagogue des Nations des Frères et Sœurs en Christ” nella località di Bertoua, situata nell’Est del Camerun.

“È stato un progetto che ha davvero superato ogni aspettativa, portando felicità a chi ne aveva più bisogno,” ha affermato Charles Tchameni Tchienga, presidente di Il Terzo Mondo ODV.