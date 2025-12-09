Alla sala “Bigari” della Residenza Municipale, si è svolta, con grande partecipazione di sportivi e appassionati, la consegna dei riconoscimenti per l’edizione 2025 del Premio Fair Play del Panathlon Club Faenza.

Claudio “Toio” Agresti ha ricevuto il premio alla “carriera”, mentre il giornalista Tiziano Zaccariail riconoscimento per la “promozione”.

Con loro sono stati premiati i giovani atleti che si sono distinti, nel ricordo di panathleti scomparsi: Filippo Paganelli (atletica leggera), Alberto Fabbri (nuoto), Paolo Mammini (lotta), Noemi Festa (ginnastica ritmica), Sofia Nicolini (ginnastica artistica). A Diego Tarlazzi, giovane tennista, è stato consegnato il trofeo La BCC.

I riconoscimenti sono stati consegnati da Giovanni Mingazzini e Gian Paolo Zauli, presidente e vice presidente del Panathlon Club Faenza, dall’assessore allo sport Martina Laghie da Canzio Camuffo, consigliere panathleta qui in veste di rappresentante del Comitato Locale de La BCC Ravennate, Forlivese, Imoleseche si pone al servizio delle iniziative delle associazioni sul territorio.

“La manifestazione è un segno di riconoscenza per coloro che con la loro attività si possono considerare modelli per chi si impegna in campo sportivo e per i giovani atleti all’inizio, della loro esperienza” ha detto Laghi, mentre Mingazzini ha evidenziato come il Fair Play sia “l’elemento che fa di una gara una bella gara. È la regola non scritta, ma scolpita nelle coscienze, che dà umanità allo sport” e Zauli ha sottolineato “il valore formativo come esempio per la crescita sportiva dei più giovani” e ricordato l’avvio della seconda edizione del progetto di formazione “Flying Children: la sicurezza nello sport come promozione del ben-essere” che ha realizzato una sinergia efficace tra il mondo della scuola e quello dell’associazionismo sportivo”.

Camuffo infine ha rimarcato il ruolo dell’istituto di credito nel valorizzare iniziative come “il premio Fair Play che sottolinea l’importanza del rispetto delle regole dello sport con uno stile equilibrato”.