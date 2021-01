Venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 16.00 ha avuto luogo, in modalità a distanza, la presentazione dell’edizione 2020-2021 del Master Universitario in Materiali Compositi di Faenza; durante l’incontro sono stati anche consegnati i diplomi relativi all’edizione 2019-2020 ai 13 studenti e sono state assegnate le 4 Borse di Studio offerte dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

Questa iniziativa, della quale è appena partita la sesta edizione, è nata a Faenza su progetto del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna, con la collaborazione di Fondazione Flaminia e del Campus di Ravenna, e grazie al contributo finanziario di Bucci Composites (Gruppo Bucci Industries), alla quale si sono unite, dalla IV edizione in poi, altre fondamentali realtà industriali del territorio Faentino (Blacks, Curti e Scuderia Alpha Tauri) nonché importanti aziende nazionali che operano nel settore dei compositi (Cantieri Nautici San Lorenzo, CSM Composite, Ferretti, Elantas, Impregnatex, Randstad, Netzsch).

Si tratta di un Master annuale di I livello che può costituire uno sbocco naturale per i laureati del Corso di Laurea in Chimica di Faenza ma che è ovviamente accessibile anche ad altri laureati, sia triennali che magistrali soprattutto in Scienza dei Materiali e Ingegneria, che mirino a una formazione specifica nel campo dei materiali compositi, il settore che in questo momento ha probabilmente più spazio per sorprendenti sviluppi tecnologici e sbocchi occupazionali altamente qualificati. Il Master mira a far diventare Faenza un centro di eccellenza in questo specifico settore, collegando ancora di più la realtà produttiva avanzata del territorio alla formazione di tipo accademico. La figura professionale obiettivo del Master è a carattere multidisciplinare e questo è il motivo per cui esso si rivolge a laureati sia in chimica che in ingegneria. Uno dei principali punti di forza del piano di studi è un lungo tirocinio in azienda, che gli studenti hanno la possibilità di svolgere in importanti aziende del settore dislocate su tutto il territorio nazionale.

All’evento, moderato dal Direttore del Master, Loris Giorgini, hanno partecipato Martina Laghi, Assessore all’Università del Comune di Faenza, Paolo Bontempi, Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Andrea Bedeschi, General Manager di Bucci Composites, Gabriele Bandini, Titolare di Blacks Advanced Composites, Eugenio Guerrieri, Direttore Generale di Curti Costruzioni Meccaniche, Maddalena Chierici, HR di Scuderia Alpha Tauri, e Fabio Costantini, Chief Operations officer di Randstad.

Alla presentazione delle caratteristiche salienti della nuova edizione del Master (la VI) appena iniziata a gennaio 2021 che, a dimostrazione dell’attualità e importanza del settore dei materiali compositi e dell’eccellenza dell’offerta formativa, ha altri 13 partecipanti tra chimici e ingegneri provenienti da diverse regioni italiane e dalla Svizzera, è seguita la cerimonia di consegna delle Borse di Studio offerte dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, assegnate ad Andrea Cecchini, Benedetta Fanelli, Maurizio Fioravanti e Victoria Righi. L’incontro si è poi concluso con l’assegnazione del titolo agli studenti della V edizione, che avevano precedentemente discusso coi docenti del Master l’elaborato finale frutto del loro tirocinio in azienda. In particolare, si sono diplomati: Andrea Cecchini di Viareggio LU (tirocinio in ELANTAS EUROPE Srl – Collecchio PR), Luca Cerioni di Punta Marina Terme RA (tirocinio in FERRETTI GROUP SpA – Forlì FC), Marcello Clavo di Massa MS (tirocinio in EFFEBI SpA – Viareggio LU), Benedetta Fanelli di Putignano BA (tirocinio in BUCCI COMPOSITES SpA – Faenza RA), Maurizio Fioravanti di Monsummano Terme PT (tirocinio in CORMATEX Srl – Montemurlo, Prato PO), Giovanni Donato Fulgieri di Sant’Agata de’ Goti BN (tirocinio in LAER Aeronautical Manufacturing SpA – Airola BN), Irene Gattucci di Massa Lombarda RA (tirocinio in BLACKS Srl – Faenza RA), Andrea Guandalini di Nogara VR (tirocinio in VETORIX Engineering Srl – Marcon VE), Riccardo Malpezzi di Faenza RA (tirocinio in BUCCI COMPOSITES SpA – Faenza RA), Ilenia Papandrea di Roccella Jonica RC (tirocinio in SCUDERIA ALPHA TAURI SpA – Faenza RA), Victoria Righi di Portile di Modena (tirocinio in TEC-EUROLAB Srl – Campogalliano MO), Vincenzo Giuseppe Ruberto di San Nicandro Garganico FG (tirocinio in SCUDERIA ALPHA TAURI SpA – Faenza RA), Marco Tagliabue di Seregno MB (tirocinio in ANGELONI GROUP – IMPREGNATEX COMPOSITI Srl – Castano Primo MI).