Si è svolta ieri, giovedì 2 ottobre, presso l’aula Magna dell’Istituto Ginanni di Ravenna, la cerimonia di consegna delle borse di studio del progetto Job Around the Sport, giunto al suo decimo anno di collaborazione con l’Istituto stesso e con l’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani.

Silvana Oggioni di Alma Sport Service ha aperto la cerimonia ricordando il percorso decennale del progetto, nato per valorizzare lo sport come occasione di crescita e formazione per gli studenti, attraverso attività in palestra e in piscina e incontri con professionisti del settore.

È quindi intervenuta l’Assessora alle Politiche Giovanili, Hiba Alif, portando il saluto del Sindaco e sottolineando l’importanza dello sport nella scuola, elogiando inoltre il lavoro svolto in questi dieci anni da Job Around the Sport.

In rappresentanza della Dirigente scolastica Maria Teresa Buglione, assente per motivi personali, la Prof.ssa Innolenti ha fatto da padrona di casa, accogliendo studenti, famiglie e ospiti. Ha ricordato i risultati ottenuti e il successo crescente dell’indirizzo Sport Manager, anch’esso avviato dieci anni fa, sottolineando come il progetto contribuisca a rafforzare il legame tra scuola e sport e a valorizzare le competenze dei giovani.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle borse di studio agli studenti premiati per meriti scolastici:

Sara Tutolo

Giovanni Cornacchia

Rachele Rossi

Azzurra Mistroni

Alice Piani

Le borse di studio, consistenti in un buono spesa del valore di 100 € presso Comet, sono state rese possibili grazie al sostegno delle aziende del territorio, che con le loro donazioni permettono la realizzazione del progetto. Tra queste si ringraziano in particolare: Ottima (presente in sala con Marcello Brunetti), Ferrari, Lidi Group, Vittoria Assicurazioni – Agenzia Centro di Claudio Baldini, ED&F e Art&Parquet.

Nei prossimi giorni si terrà anche la premiazione dei cinque studenti del Liceo. Intanto il progetto Job Around the Sport ha già preso il via per il nuovo anno scolastico, con la pianificazione delle ore di attività natatorie in piscina per entrambe le scuole e con la programmazione di incontri con figure sportive di grande interesse.