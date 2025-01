Nel corso della mattinata di ieri, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Ravenna, Colonnello Andrea Lachi, nel corso di una breve ma sentita cerimonia, ha consegnato nella sede del Comando Provinciale la medaglia Mauriziana al Merito al Comandante della Stazione di Solarolo, Luogotenente Bruno Vivaldo. Il premio ricevuto è tra le più prestigiose onorificenze riservata ad ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Interno.

Si tratta infatti di una medaglia che viene consegnata ai militari che raggiungono dieci lustri di carriera militare, durante i quali il premiato ha riportato ottimi risultati operativi e dall’altissimo profilo disciplinare. Il Luogotenente Vivaldo ha ricevuto dunque questo riconoscimento che attesta il proficuo servizio prestato in questi anni, per ultimo, durante il particolare periodo dell’alluvione del maggio 2023, dove la Stazione Carabinieri di Solarolo fu sommersa dall’acqua come gran parte del centro cittadino.