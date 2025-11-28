Consegnata la Figurina Solidale dedicata a Nunziata Verità, ex partigiana faentina per la Liberazione di Faenza.

La figurina è stata consegnata dall’ideatore delle Figurine Solidali, Emiliano Nanni, da Giordano Sangiorgi , ideatore del progetto Materiale Resistente 2.0 e patron del MEI, dallo scrittore Claudio Visani, che ha scritto un libro su Nunziata Verità, intitolato “La ragazza ribelle” , e dallo storico Angelo Emiliani.

Le figurine si potranno acquistare da sabato, come per le figurine dei partigiani Bruno Neri e Vittorio Bellenghi, già realizzate dal MEI e da Figurine Forever e oggi esaurite, alle edicole Da Vito, di fronte al Duomo di Faenza, e Alla Stazione FS, alla stazione ferroviaria. Il ricavato andrà tutto come sempre in attività solidali e di beneficenza.

“Annunziata Verità nasce a Faenza l’1 febbraio 1926, partigiana col nome di battaglia “Mallì”. Se la vita reale fosse un romanzo o un film, quella di Nunziatina, diciottenne nel 1944, si potrebbe intitolare “La donna che visse due volte”. Ma la sua vicenda è stata straordinariamente reale, con la sua dose di violenza brutale e di assurda ferocia subita dagli aguzzini, ma anche di rocambolesca e quasi miracolosa sopravvivenza sotto la catasta dei compagni fucilati, mentre venivano finiti con il colpo di grazia. Poi la

fuga avventurosa fino a raggiungere le formazioni partigiane e la salvezza.

Dopo la fine della guerra, Nunziata diventa la testimone di decine di processi contro i criminali fascisti e punto di riferimento per raccontare alle generazioni più giovani la propria storia, tutta inscritta dentro il corso dell’antifascismo e della Resistenza faentina nel periodo, breve ma che non finiva mai, che va dal 23 settembre del 1943 (nascita della Repubblica di Salò) al 17 dicembre 1944 (giorno della liberazione di

Faenza). Quattordici mesi in cui un regime ormai morente incrudisce i propri comportamenti e sfoga, non solo sui combattenti antifascisti, ma anche su civili inermi, tutta la frustrazione e la cattiveria delle cosiddette Brigate Nere e dei loro protettori nazisti”.

La figurina solidale dedicata ad Annunziata è stata realizzata in collaborazione con MEI Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, Regione Emilia Romagna, ANPI Faenza, Comune di Faenza, Rumore di Fondo, PiGreco – Semi di intercultura APS