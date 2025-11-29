“Questa mattina, sabato 29 novembre, alle ore 10:15, sono state consegnate al Comune di Bagnacavallo oltre 1.400 firme raccolte per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sul crescente disagio percepito da residenti e lavoratori del territorio.

La petizione è stata promossa da Gianfranco Rambelli e Joseph Agboton, che hanno coordinato la raccolta nelle scorse settimane.

Alla consegna erano presenti Matteo Parrucci, Consigliere dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha dato supporto all’iniziativa, Joseph Agboton, promotore della petizione, e Simone Cappanelli, nipote di Gianfranco Rambelli.

Le firme provengono esclusivamente da persone legate a Bagnacavallo e sono state raccolte in risposta a una situazione percepita come sempre più critica, caratterizzata – secondo quanto riportato nella petizione – da episodi di vandalismo, furti, disturbi nelle ore serali e notturne e da un generale sentimento di insicurezza nel centro abitato e nelle aree circostanti.

La petizione avanzava tre richieste principali:

1. Valutare il ritorno della Stazione dei Carabinieri a Bagnacavallo, con un numero adeguato di unità e una sede idonea ad accogliere in sicurezza personale ed equipaggiamenti.

2. Garantire un presidio fisso o un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore serali e nelle zone più sensibili, per prevenire fenomeni di degrado e tutelare spazi pubblici, monumenti e aree centrali.

3. Salvaguardare la tranquillità della comunità, tutelando la libertà di movimento nelle ore notturne e sostenendo le attività economiche spesso colpite da episodi di vandalismo.

Il Sindaco Matteo Giacomoni ha ricevuto la documentazione, confermando la protocollazione e la trasmissione agli enti competenti.

La raccolta firme non sostituisce i percorsi amministrativi previsti, ma ha avuto l’obiettivo di evidenziare il disagio avvertito da una parte significativa della popolazione e di sollecitare un confronto istituzionale sul tema della sicurezza.

La consegna rappresenta anche un momento di valore umano: questa iniziativa è l’ultimo impegno pubblico portato avanti da Gianfranco Rambelli, al quale molti cittadini hanno scelto di aderire.

Con la consegna odierna si conclude la fase di raccolta. I promotori e i firmatari attendono ora gli sviluppi e le valutazioni da parte degli enti competenti.”