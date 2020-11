La Consar Porto Robur Costa 2030 Ravenna rende noto che, in seguito ai tamponi molecolari Covid-19 a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra nella giornata di martedì 3 novembre, è emersa la positività di cinque propri atleti e di due elementi dello staff. In base alle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie, tutti i sette positivi, che stanno bene e non presentano sintomi, si trovano in isolamento fiduciario in attesa del nuovo giro di tamponi, previsto per la giornata di domani, venerdì 6 novembre, per tutte le ulteriori verifiche della situazione.

In base ai regolamenti vigenti della Lega Pallavolo Serie A, la partita di SuperLega Credem Banca fra Vero Volley Monza-Consar Ravenna, in programma per domenica 8 novembre e valida per la nona giornata del girone d’andata, è stata rinviata a data da destinarsi.