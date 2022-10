La vittoria a Castellana Grotte, arrivata al tie-break dopo due ore e 21 minuti di gioco, ha aperto nel migliore dei modi la settimana dei tre impegni ravvicinati. E ora la Consar Rcm cerca di confermarsi nel primo dei due match casalinghi consecutivi che l’attendono. Domani sera, alle 20.30, per la terza giornata d’andata del campionato di A2 al Pala Costa (direzione di gara affidata a Merli e Toni di Terni, diretta su Volleyballworld.tv) arriva l’Agnelli Tipiesse Bergamo, che ha vinto le prime due partite e che è una delle più solide realtà di questa categoria.

Dal suo ritorno in A2, nel 2016/17, la formazione bergamasca ha chiuso la regular season tre volte al primo posto e tre volte al secondo, e negli ultimi due anni ha vinto due Coppe Italia di A2 e due Supercoppe di categoria. Marco Bonitta, coach della Consar Rcm, ha ben chiare le difficoltà di questa partita. “Bergamo, a mio avviso, è insieme a Vibo Valentia, la favorita per salire in SuperLega. Ha un roster completo e profondo, un paio di giocatori, come Held e Cominetti, che hanno vinto l’ultimo campionato con Reggio Emilia, l’abitudine a stare al vertice. Dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento e dovremo disputare una partita di grande sacrificio”.

La Consar Rcm potrà gettare in campo l’entusiasmo per la prima vittoria ottenuta in questa stagione, unica in trasferta nel secondo turno, che chiude un lunghissimo digiuno, e la mano caldissima di Bovolenta, attaccante principe della seconda giornata con 36 punti. “Dobbiamo affrontare una big come Bergamo senza alcuna paura, con grande determinazione – dice Bovolenta – sapendo che sarà una partita tosta, da giocare fino all’ultimo, ma anche con la consapevolezza che possiamo dare tanto, come è successo a Castellana. Avere vinto domenica, e non succedeva da tanto, ha dato a noi e ai tifosi una grande spinta che dobbiamo ora cercare di sfruttare”.

Partita speciale per Gianluca Graziosi: il coach di Bergamo è l’ex di turno. Alla Consar Ravenna lega nel 2018/19 la sua unica esperienza da primo allenatore in SuperLega: per lui sarà la prima volta da avversario di Ravenna in un pala Costa che conosce benissimo.