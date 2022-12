Consar cerca nuovi autotrasportatori: nuove strategie per far avvicinare i giovani alla professione

Consar vorrebbe assumere 100 autotrasportatori, ma sul mercato del lavoro non si trovano profili adeguatamente formati. I numeri del consorzio ravennate fotografano bene la crisi del settore dell’autotrasporto e una professione, che negli anni è stata incapace di intercettare nuovi lavoratori. Per questo motivo Consar, in collaborazione con l’Autorità Portuale, ha deciso di avviare nuove strategie per portare i giovani a scegliere questa professione, comunicandola meglio, attraverso un video, e finanziando nuovi percorsi di formazione