C’è un decimo posto da blindare definitivamente e l’occasione arriva dallo scontro diretto con la Kioene Padova, attesa domani sera al Pala De Andrè (si gioca alle 20.30, direzione di gara affidata a Simone Santi di Città di Castello e Maurizio Canessa di Bari) per la penultima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca, che torna a prendersi la scena dopo la parentesi di Coppa Italia.

Alla terza sfida stagionale dopo il girone di qualificazione alla Coppa Italia, centrata da entrambe, e il match d’andata in campionato, le due squadre sono divise da tre punti a favore della Consar che rispetto alla Kioene ha una partita in più da giocare, il recupero con Milano di mercoledì prossimo. “Il tema è questo. Il tema è ribadire ciò che è stato fatto nel girone d’andata – sottolinea Marco Bonitta – cioè vincere con le due squadre che ci sono sotto. Nel girone di ritorno siamo riusciti a battere anche una squadra che ci sta sopra, e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene anche in questa occasione però siamo abituati a non sottovalutare nessuno, e anche se al Padova mancherà il palleggiatore titolare e questa è un’assenza che inciderà sul match, non dobbiamo commettere l’errore di avere un approccio non ottimale a questa partita”.

La Consar torna in campo una settimana dopo la splendida prova di Coppa a Perugia che ha messo in mostra tutto il bello che questa squadra sa esprimere. “Sì, quello visto a Perugia è un livello che possiamo raggiungere – concorda il coach della Consar – perché l’abbiamo già fatto anche altre volte, ma è chiaro che per parlare di un salto di maturità e di un salto di consapevolezza bisogna fare almeno 3 o 4 gare consecutive sulla falsariga di quella di Perugia, cioè partite belle, importanti e complete. Il rovescio della medaglia dopo un match come quello è che ci si possa sentire un pochino arrivati, questo pertanto è il momento in cui dobbiamo fare le cose ancora meglio ed evitare sensi di appagamento che potrebbero costarci cari”.

Una sfida nella sfida sarà quella tra i due liberi, Kovacic e Danani, rispettivamente primo e secondo nella classifica delle ricezioni perfette. “Sono due ottimi liberi, tra i migliori di questo campionato – conferma Bonitta – ma le gare raramente si decidono sulla ricezione, perché poi si vince tra attacco e battuta, però sicuramente avere un libero che riceve così bene è un tema tattico da sfruttare”.

Cambia l’orario a Trento Intanto la Lega Volley ha ufficializzato la variazione d’orario per la partita di sabato 6 febbraio tra Itas Trento e Consar Ravenna. Si giocherà alle 19, invece che alle 18, con diretta su Eleven Sports.

La partita in tv e sui social La gara di domani sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, con teleradiocronaca su Oa Sport e Sport 2u e aggiornamenti sul profilo facebook della società.