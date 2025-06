Conigli nell’argine del Senio a Cotignola: il Comune studia un piano di cattura, ma sono un migliaio di esemplari

Si stima possano essere un migliaio. Presto anche di più, visto che si entra nel periodo di natalità. I conigli a San Severo di Cotignola vivono in circa 4 mila metri quadrati, fra terreni privati e l’argine del Senio e da mesi preoccupano i residenti della frazione e l’amministrazione comunale. L’argine del fiume infatti è completamente costellato di tane. La Protezione Civile ha evidenziato lo stato di criticità della barriera di terra. Eppure la risoluzione del problema non è semplice, seppure nella sua banalità, e il Comune in questi mesi sta cercando di barcamenarsi fra la burocrazia e le norme in vigore.