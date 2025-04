Come ogni anno, il CONI EMILIA ROMAGNA organizza la giornata per la consegna delle Stelle al merito per Società, Dirigenti e Tecnici, relative alle annualità precedenti.

Mercoledì 9 Aprile, nella splendida Aula Magna S. Lucia dell’Alma Mater Università di Bologna, la ricorrenza si è ripetuta con la premiazione relativa all’anno 2023.

Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente del CONI Emilia Romagna Andrea Dondi, tutti i prescelti, dopo la rispettiva presentazione sportiva, hanno potuto ricevere la medaglia e l’attestato a riconoscenza per quanto fatto e per i risultati raggiungi in ambito sportivo.

Per la provincia di Ravenna, sono stati premiati le seguenti autorità sportive:

Palma di bronzo ai tecnici GATTONE BARBARA e NANNI MICHELA.

Stella d’argento ai dirigenti BERRETTI PAOLO e SANGIORGI LORENA

Stella di bronzo ai dirigenti DALLE FABBRICHE CESARE e DE LORENZI PAOLO

Stella di bronzo alla società LE SIEPI DI CERVIA.

Tutti i premiati sono stati seguiti dai rispettivi Assessori LAGHI MARTINA, FUSIGNANI EUGENIO, GRANDU GIOVANNI e PEZZI LUIGI nonchè dal rispettivo Delegato CONI di Ravenna TOSI BRANDI MARCO e dalla Coordinatrice Tecnica CONI PAGLIAI SILVIA.