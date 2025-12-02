Si terrà il 4 e 5 dicembre al Dipartimento di Beni culturali in vicolo degli Ariani 1, a Ravenna, il congresso internazionale I Gesuiti tra espulsioni, soppressione e Restaurazione della Compagnia (sec XVIII-XIX). Società, Politica e Patrimonio Culturale.

La due giorni affronterà lo studio di un periodo difficile e fecondo della vita della Compagnia di Gesù. Nel XVIII secolo i gesuiti subirono prima l’espulsione dai territori portoghesi, francesi e spagnoli ed infine la soppressione dell’Ordine nel 1773. Un numero considerevole di questi espulsi giunse anche nei territori emiliano romagnoli, tra cui Ravenna, lasciandovi tracce significative.

Il congresso si propone di trattare contesti, conseguenze e personaggi che sostanziarono l’espulsione, soppressione e seconda fondazione della Compagnia di Gesù.

Ponendo al centro della riflessione temi universali come il potere, la religione, l’educazione, la scienza, il patrimonio artistico-culturale e la sua funzione, saranno approfondite le dinamiche di potere, le tensioni religiose, le trasformazioni culturali ed artistiche connesse alle vicende che coinvolsero un Ordine che si riprese e continuò la sua missione nonostante le difficoltà.