Congresso comunale di Fratelli d’Italia a Faenza: “Il centrodestra deve essere unito”

Primo congresso comunale di Fratelli d’Italia a Faenza. Dopo il congresso che ha strutturato il partito a Ravenna, anche a Faenza la principale forza politica del centrodestra punta a consolidarsi. La città manfreda sarà riferimento per tutta l’Unione della Romagna Faentina. Robert Brocchi sarà il coordinatore comunale, incarico ricoperto ad interim nel corso dell’ultimo anno. Nella primavera del 2026 gli elettori di Faenza saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Per l’appuntamento elettorale, Fratelli d’Italia punta a costruire un’alleanza di centrodestra solida e non ripetere quanto avvenuto a Ravenna, dove invece, il 25-26 maggio, saranno 3 i candidati di centrodestra che sfideranno la coalizione guidata dal Partito Democratico.