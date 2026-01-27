Si è insediato il nuovo Priore della Confraternita della Tagliatella: a guidare il sodalizio per l’anno 2026 sarà Matteo Verità, ravennate, eletto dai Confratelli nel solco della tradizione e dello spirito conviviale che da sempre caratterizzano l’associazione. Verità succede al lughese Franco Pezzi, che ha guidato la Confraternita nell’anno precedente. Ad affiancare il nuovo Priore saranno Roberto Albonetti nel ruolo di Ciambellano e Marcello Emiliani in quello di Gabelliere.

La Confraternita della Tagliatella, nata nel 2007, è composta da 33 Confratelli e si avvale inoltre della presenza di 5 Aspiranti Confratelli, che partecipano alla vita del sodalizio con diritto di tribuna ma non di valutazione dei piatti, di 3 Confratelli onorari e di 5 ausiliari. Nel suo complesso, la Confraternita rappresenta un unicum nel panorama delle associazioni enogastronomiche locali, capace di coniugare goliardia e scienza culinaria.

Ogni quarto giovedì del mese, su proposta di uno dei Confratelli a rotazione, viene individuato un ristorante del territorio dove degustare tagliatelle romagnole, rigorosamente fatte a mano e tirate a mattarello.

Nel corso di ogni serata i piatti vengono valutati e votati secondo criteri che tengono conto non solo del sapore e dei condimenti, ma anche del rispetto di un canone preciso di spessore, larghezza e lunghezza della sfoglia, elementi fondamentali per la qualità autentica della tagliatella romagnola. Al termine dell’anno, il ristorante che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto potrà fregiarsi del titolo di “Migliore Tagliatella dell’Anno”.

Un canone tutt’altro che arbitrario: le misure ideali della tagliatella romagnola sono infatti definite secondo un criterio matematico che affonda le radici nella simbologia del territorio. Il parametro di riferimento nasce dalla somma delle altezze dell’Ala di Francesco Baracca a Lugo e della Torre Civica di Ravenna, opportunamente suddivisa in frazioni codificate, dalle quali si ricavano i valori ideali di spessore, larghezza e lunghezza della tagliatella, a conferma di come tradizione e rigore possano procedere insieme.

La Confraternita svolge così un ruolo prezioso di valorizzazione e certificazione della qualità delle trattorie, difendendo e promuovendo una delle tradizioni gastronomiche più identitarie del territorio, nel rispetto delle regole della buona cucina e della cultura della convivialità.

A testimonianza del legame con le radici popolari della sfoglia romagnola, la Confraternita annovera tra i propri Soci onorari la Sagra delle Sfogline di Massa Lombarda, simbolo di una tradizione viva, condivisa e tramandata.

Con l’elezione di Matteo Verità a Priore, la Confraternita della Tagliatella si prepara ad affrontare il 2026 nel segno della continuità, dell’amicizia e dell’impegno a tutela di un patrimonio gastronomico che è, prima di tutto, patrimonio culturale.