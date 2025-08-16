Lunedì 18 agosto, dalle 18.30, nella cornice del Parco del Delta del Po – tra Sant’Alberto, il fiume Reno e le valli di Comacchio – si terrà l’evento “Confini d’acqua dolce e di poesia”. Un percorso poetico-naturalistico con partenza dalla Casa Museo Olindo Guerrini e arrivo nelle valli di Travasoni, dove saranno presentate tre nuove fotografie di Giampiero Corelli. Seguirà una cena tipica nelle valli.

Le foto fanno parte della mostra a cielo aperto “Sant’Alberto: il paese dei poeti. Un legame d’acqua e di rime da Dante a Lord Byron, da Giovanni Pascoli a Olindo Guerrini e Francesco Talanti”. Si tratta di 19 gigantografie che si snodano lungo la via principale del paese, fino e oltre al traghetto sul Reno, ispirate all’atmosfera santalbertese, di cui Corelli è figlio. A queste, si aggiungono le tre nuove opere nelle valli di Travasoni (via Rotta Martinella 1, Anita), che saranno presentate nel corso dell’evento.

Il percorso della serata

La partenza alle 18.30 dalla Casa Museo Olindo Guerrini, poi si proseguirà verso la Casa Pascoli – che aprirà in via straordinaria – e si passerà dalla Pro Loco di Sant’Alberto e al campo Errani, dove sono presenti alcune fotografie della mostra.

Ad ogni tappa ci saranno letture di Dante, Lord Byron, Giovanni Pascoli, Olindo Guerrini e Francesco Talanti, in collaborazione con l’associazione Amici di Olindo Guerrini. I narratori per l’occasione saranno Giuseppe Borghesi, Rendo Fanti, Walter Taroni e Carla Amadori.

Al termine delle letture si salirà sul traghetto di Sant’Alberto arrivando all’azienda Travasoni, dove ci sarà la presentazione delle nuove opere, e poi un intervento musicale di Valentina Rambelli (voce) e Vincenzo Fabbri (tastiere).

Dopo il concerto, si potrà cenare all’azienda Travasoni con paella e brodetto di pesce, in collaborazione con Slow Food Ferrara ‘Terre e Sabbie’ e Mauro Zanarini. I vini sono offerti dalla casa vinicola di Enrico Gambi.

Info utili

Per la cena, la prenotazione è obbligatoria al numero 333-8393401. Per l’occasione, grazie a Florian e Orlando ‘Biffi’ Rambelli, il traghetto di Sant’Alberto garantirà il ritorno a chi resterà per cena. Il costo della cena è di 30 euro a persona, è incluso nel prezzo anche un libretto poetico-visivo a cura di Danilo Montanari Editore.