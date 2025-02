Confindustria Toscana chiede che il rigassificatore di Piombino non si sposti

Il rigassificatore di Piombino non si sposti dalla Toscana. Lo stanno chiedendo a più voci in questi giorni le realtà del mondo economico sul Tirreno. Solo qualche settimana fa a Ravenna si è consumato l’ennesimo scontro politico sul futuro del primo rigassificatore avviato da Snam dopo la crisi energetica dovuta alla guerra Russia-Ucraina. L’amministrazione comunale bizantina ha ribadito la mancanza di possibilità di vedere la nave rigassificatrice di Piombino arrivare a Punta Marina. Le forze di opposizione hanno però ricordato le affermazioni dell’allora presidente della Regione Stefano Bonaccini che aveva dichiarato come l’Emilia-Romagna fosse disponibile ad accogliere anche la Golar Tundra. Un’altra possibile destinazione per la nave gasiera potrebbe essere la Liguria, ma qualche settimana fa, la Regione si è dichiarata contraria al trasferimento, con un voto all’unanimità dell’assemblea regionale.