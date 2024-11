È venuto a mancare Giuseppe Gaimari, storico commerciante ambulante di abbigliamento sportivo per caccia, pesca e lavoro, associato a Confesercenti Faenza fin dagli anni ’60. Il suo noto banco di vendita si trovava in una invidiabile posizione di Piazza delle Erbe ed è stato fino al 2010 un punto di riferimento per la merceologia specializzata e di qualità.

Durante la cena sociale dell’associazione nel 2007, che si svolse presso l’Osteria del Mercato, Gaimari ricevette dall’allora direttore Confesercenti provinciale di Ravenna Roberto Lucchi il riconoscimento per i 40 anni di fedeltà associativa.

Confesercenti ricorda Giuseppe con affetto e stima ed esprime le più sincere condoglianze alla famiglia.