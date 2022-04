Come organizzatori e promotori di BELL’ITALIA, condanniamo fermamente qualsiasi utilizzo di un linguaggio sessista e di cattivo gusto all’interno della manifestazione, utilizzato strumentalmente a fini commerciali. Ci rammarica non aver immediatamente avuto cognizione di causa della problematica ed appena riscontratici siamo attivati per la rimozione di qualsiasi espressione che, seppur non nelle intenzioni esplicite di chi l’ha proposta, è da considerarsi offensiva. Situazioni di questo tipo non sono in alcun modo tollerate nella città di Ravenna.