Una delegazione di Confesercenti Ravenna•Cesena ha fatto visita alla scuderia di Formula Uno Racing Bulls Team, con sede a Faenza. Una vera eccellenza che occupa circa 550 dipendenti (a cui se ne aggiungono circa 150 nello stabilimento inglese) provenienti da tutto il mondo con età media giovanissima. La scuderia contribuisce a rendere attrattiva e conosciuta la città di Faenza su scala internazionale. Un grandissimo ringraziamento alla dirigenza dell’azienda per l’accoglienza ed un grande in bocca al lupo per la prosecuzione del campionato di Formula 1.