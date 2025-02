Confesercenti Ravenna-Cesena esprime grande soddisfazione per lo svolgimento dell’iniziativa “Turismo e Commercio tra criticità e prospettive – Le proposte di Confesercenti Ravenna-Cesena ai nostri Amministratori ”, svoltasi mercoledì 12 febbraio 2025, presso la Darsena del Sale, in Cervia, Piazzale dei Salinari n. 1.

L’evento (coordinato dal Presidente Assoturismo Emilia Romagna, FABRIZIO ALBERTINI) non ha solo mostrato i risultati delle indagini sul turismo e sul commercio del nostro territorio, elaborata dal Centro Studi Confesercenti Ravenna-Cesena, ma ha anche visto la partecipazione e l’intervento dei Sindaci del Comune di Cervia, MATTIA MISSIROLI e di Cesenatico, MATTEO GOZZOLI, oltre che dell’Assessore Regionale al Turismo e al Commercio Emilia Romagna, ROBERTA FRISONI.

Hanno partecipato anche ulteriori figure amministrative del territorio, quali Assessori del Comune di Cervia e i Sindaci di Gatteo e San Mauro Pascoli.

“Abbiamo riscontrato, con molto piacere, che gli argomenti trattati hanno destato notevole interesse nel comparto imprenditoriale: lo prova la grande affluenza di partecipanti. – dichiara la Presidente Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, MONICA CIARAPICA – La nostra iniziativa si è basata anche su un confronto sincero e costruttivo tra imprenditori/cittadini e gli Amministratori, a dimostrazione che abbiamo tutti come obiettivo comune una città ed un territorio migliori e attrattivi, sia per i turisti, che per gli stessi residenti.

Alcuni argomenti, come la mobilità nel nostro territorio e la promo-commercializzazione, saranno oggetto di ulteriori iniziative che vogliamo mettere in campo, ragionando in un’ottica di distretto turistico, che veda collaborare di più e insieme i vari Comuni.

Abbiamo consegnato ai Sindaci di Cervia e Cesenatico una nota con interventi comuni che possano intraprendere, per legare di più i due territori e una serie di appunti all’Assessore Regionale Frisoni per il suo lavoro dei prossimi cinque anni.

Anche questi programmi saranno per noi oggetto di iniziative specifiche. Invitiamo gli associati a partecipare attivamente agli eventi dell’Associazione e a dare un fattivo contribuito all’interno dei Sindacati di appartenenza.”