Torna l’Open Day degli Agenti di commercio, iniziativa del sindacato FIARC della Confesercenti che prevede un momento di incontro tra giovani e professionisti per parlare di sana imprenditoria e del mestiere di vendere. Doppio appuntamento per la prossima settimana quindi: martedì 21 marzo dalle 14:30 alle 17:00 presso la sede di Ravenna (Piazza Bernini, 7) e giovedì 23 marzo presso la sede di Cesena (Viale IV Novembre, 65).

L’Open Day è un momento di incontro tra professionisti del settore commerciale e giovani curiosi di intraprendere una carriera da libero professionista: saranno benvenute tutte le persone che vorranno saperne di più, a colloquio con i due presidenti che saranno a disposizione (Giacomo Melandri a Ravenna e Nazario Garavelli a Cesena).

L’invito è stato anticipato agli istituti tecnici e professionali dei due territori ed in particolare alle classi quinte, ma non è la prima volta che la Confesercenti collabora con le scuole dei territori: grazie ad iniziative storiche come “Un libro premia per sempre” e “A scuola d’impresa”, anche questa attività va a consolidare la piena disponibilità dell’associazione nei confronti dei giovani e futuri imprenditori.

Giacomo Melandri, presidente FIARC di Ravenna, commenta così l’Open Day: “Con questo Open Day nelle sedi Confesercenti di Ravenna e Cesena vogliamo far conoscere questa importante attività imprenditoriale ad una generazione che ha molte difficoltà di affermazione nel panorama attuale del lavoro e offrire una concreta opportunità di scelta della propria vita sociale e lavorativa.

Gli Agenti di commercio sono il vero motore dell’economia e non tutti sanno che il loro lavoro corrisponde al movimento del 70% del PIL italiano: senza i Rappresentanti non si concludono affari e vendite, sono i dati a mostrarlo.

Ci piacerebbe che le persone che hanno una attitudine al contatto umano e che vogliono intraprendere una attività lavorativa non esitino a farci visita durante l’Open Day per conoscere la Confesercenti e per avere un contatto diretto con Agenti di provata esperienza.”

Infatti, durante l’Open Day, i partecipanti troveranno i rappresentanti della categoria (presidenti e coordinatori) pronti a raccontare la propria esperienza lavorativa, sia a Ravenna sia a Cesena.