Cescot Ravenna-Cesena nasce dall’unione delle due realtà già consolidate in provincia di Ravenna e nel cesenate diventando un solido punto di riferimento per l’offerta formativa dedicata al mondo imprenditoriale in Romagna.

Cescot, ente di formazione di Confesercenti, ha seguito il percorso che ha visto la fusione dell’associazione nei due territori, aggregando gli uffici che promuovono lo sviluppo e l’innovazione delle piccole e medie imprese, attraverso percorsi formativi per le imprenditrici e gli imprenditori, il personale dipendente ed una vasta offerta di opportunità di crescita per tutte le persone che desiderano accrescere le proprie competenze.

Antonella Generini e Monica Cantarelli, rispettivamente direttrice e vicedirettrice, coordinano uno staff qualificato tutto al femminile complessivo di 14 persone, che con passione lavorano su attività formative cucite con precisione sulle esigenze delle imprese.

La presidente del neonato Cescot Ravenna-Cesena è Valeria Rustignoli, vicepresidente Stefano Bucci e come consigliera Sara Vitale: tutti e tre sono imprenditori che rappresentano entrambe le realtà territoriali.

Il commento della Presidente Valeria Rustignoli: “Siamo entusiasti di presentarci come una realtà che copre il territorio romagnolo, vantando tanti anni di esperienza nel mondo della formazione specializzata per imprese, liberi professionisti e personale dipendente. Ci sono tanti progetti su cui stiamo lavorando, con dedizione e un approccio fresco e ricettivo delle esigenze delle imprese.”