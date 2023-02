Confesercenti incontra i sindaci a colazione per parlare dei problemi della città

Confesercenti torna ad incontrare il sindaco di Ravenna Michele de Pascale a colazione. Un appuntamento più informale del solito, per discutere tuttavia dei temi sempre al centro del confronto fra amministrazione comunale e associazione di categoria. Un’iniziativa arrivata al secondo anno, replicata in tutte le principale città della Romagna e nei prossimi giorni anche nei maggiori Comuni della provincia di Ravenna. Ovviamente le dinamiche che riguardano il centro storico sono stato il nucleo centrale del confronto. Parcheggi, Tari, eventi, mobilità e accessibilità per clienti e fornitori, ma anche la sempre più forte concorrenza della grande distribuzione, con l’apertura di supermercati di diverse marche. E poi, con l’inizio della stagione balneare che in realtà non è tanto lontana, prevista a Pasqua, il confronto sul parco marittimo, sulla nuova concezione dei posteggi al mare e sui servizi da garantire agli avventori