Per i prossimi 12 mesi Confesercenti Ravenna-Cesena coordinerà il Tavolo delle Associazioni imprenditoriali della Romagna Faentina, in seguito anche al medesimo avvicendamento presso il Tavolo provinciale che segue il principio dell’alternanza tra le realtà associative aderenti.

Secondo il principio dell’alternanza adottato nel livello provinciale del Tavolo, dopo 12 mesi di coordinamento Confcooperative Romagna lascia il testimone a Confesercenti, da oggi mercoledì 11 giugno 2025.

Il Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali è un coordinamento permanente che riunisce le principali associazioni di impresa. Si è costituito a livello provinciale nel 2009 e ne fanno parte Agci, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi, Confindustria, Copagri, Legacoop e Terra Viva. Localmente, in seguito, si sono istituiti analoghi e speculari organismi per affrontare le tematiche peculiari dei singoli territori.

Il Tavolo degli Imprenditori, nella sua declinazione territoriale della Romagna Faentina, sarà guidato ora da Walter Dal Borgo, presidente di Confesercenti sede di Faenza, per i prossimi 12 mesi.

Dal Borgo ha ringraziato Pier Nicola Ferri di Confcooperative, dal quale riceve il testimone e la Direttrice di Confesercenti sede di Faenza, Chiara Venturi, che lo affiancherà nel compito.

Alcuni temi già in agenda sono la messa in sicurezza del territorio, gli investimenti per la crescita del tessuto economico, le importanti nuove infrastrutture, la formazione e l’orientamento dei giovani al lavoro. Il Tavolo sarà anche impegnato a presidiare il passaggio da Tari a Tariffa Corrispettiva Puntuale che inevitabilmente coinvolgerà anche il territorio della Romagna faentina prossimamente.