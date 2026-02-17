Si è svolto anche a Ravenna, al Cafè Mattei, l’incontro “A colazione con il sindaco”, iniziativa promossa da Confesercenti Ravenna-Cesena nel mese di febbraio per creare un momento di confronto diretto sui temi strategici per il territorio.

All’appuntamento con il sindaco Alessandro Barattoni hanno partecipato il presidente di Confesercenti Ravenna Maurizio Melandri, la presidente d’area Monica Ciarapica e una delegazione dell’associazione di categoria.

Il confronto si è concentrato in particolare sulla crescente desertificazione commerciale, con riferimento soprattutto agli esercizi di vicinato non alimentari, in difficoltà sia nel centro storico sia nelle frazioni del forese. Un tema che continua a preoccupare operatori e associazioni, anche alla luce dei cambiamenti nei consumi e della concorrenza delle grandi piattaforme.

Tra gli argomenti affrontati anche la gestione dei futuri bandi legati alla direttiva Bolkestein, con l’esigenza di regole chiare e tempi certi per garantire stabilità agli operatori del comparto turistico-balneare.

Ampio spazio è stato dedicato inoltre alle prospettive del turismo ravennate, sia per quanto riguarda la città d’arte sia per i lidi, con riflessioni su promozione, servizi e qualità dell’accoglienza.

Non sono mancati, infine, stimoli e osservazioni su viabilità, mobilità urbana e raccolta dei rifiuti, temi ritenuti centrali per migliorare l’attrattività e la vivibilità della città.

L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo continuo tra amministrazione e rappresentanze economiche, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per il futuro del commercio e del turismo ravennate.