Torna nella sua storica sede, dopo due anni di “trasloco” al bacino pescherecci imposto dalle regole anti Covid, la Festa del Mare e dello Sport di Marina di Ravenna organizzata dalla Pro Loco. Gli stand sono già montati in piazza Dora Markus e tutto è pronto per un’edizione che ha il sapore del grande ritorno in tutte le sue forme. Si parte sabato 6 agosto e si va avanti fino al 15.

La Pro Loco di Marina di Ravenna, in collaborazione con quella di Porto Corsini, ha infatti confermato lo spettacolo dei fuochi artificiali del 15 agosto, in programma alle 23.30. Ma non è tutto: dopo un’assenza ventennale ritorna in piazza, sempre a Ferragosto, la tombola. Le cartelle saranno in vendita tutte le sere della festa in piazza Dora Markus con estrazione alle 23 del 15 agosto. Il montepremi a disposizione è importante, dal valore totale di 2.600 euro, di cui 1.500 euro al primo.

Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, ci saranno due offerte: si rinnova la storica collaborazione con il Gruppo podistico di Brisighella, che preparerà il menù della collina, mentre le associazioni sportive di Marina di Ravenna saranno all’opera sui menù di pesce. Un’attività con la quale potranno finanziare la loro attività sportiva. Previsti, tutte le sere, i mercatini lungo viale delle Nazioni.

“Quest’anno – dice il presidente della Pro Loco Marino Moroni – il ritorno dei fuochi artificiali in collaborazione con la Pro Loco di Porto Corsini e dalla tombola in piazza il 15 agosto alle 23 sempre per finanziare i fuochi artificiali, è stato un grande sforzo organizzativo e finanziario che però siamo stati felici di affrontare. Mi piace anche ricordare la collaborazione con Brisighella ultraquarantennale: la Pro Loco fu pioniera dell’idea di promuovere l’entroterra al mare”.

Ci saranno tre punti dedicati alla musica. Si parte da piazza Dora Markus dal 6 all’11 agosto, mentre gli spettacoli dal 12 al 14 agosto saranno nell’ambito del Woodstock Beach Festival nella parte di piazza a Marinara. Gran finale a Ferragosto con il dj set al bacino pescherecci.

Il 6 agosto inaugura inoltre alla galleria FaroArte la mostra fotografica sulla diga foranea, con foto scattate da Luigi Tazzari.

Di seguito, il programma musicale della festa:

6 agosto FILARMONICA DI TRESIGALLO

7 agosto VJ LOOU

8 agosto PETER SELLERS

9 agosto SERATA DEDICATA ALLO IOR, con Vj Loou

10 agosto BLACK HOLES (Tributo Pink Floyd)

11 agosto NICOLAS SHOW VARIETA’ TOUR ESTIVO

12 agosto Marinara (p.zza D. Markus) WARNING FOUR (nell’ambito di Woodstock Festival)

13 agosto Marinara (p.zza D. Markus) SOUTHERNERS (nell’ambito di Woodstock Festival)

14 agosto Marinara (p.zza D. Markus) DEEP ROOTS (nell’ambito di Woodstock Festival)

15 agosto (Bacino Pescherecci) THE PERSUADERS Dj Set ft marco genesi & beto serafini