Vista la grande affluenza, è confermata l’apertura del giovedì dello sportello Hera di via Farini 23 a San Pietro in Vincoli.

L’orario, in vigore dal 9 ottobre scorso, è il seguente: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00; venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00.

Le famiglie e le aziende di San Pietro in Vincoli e di altre frazioni del Comune di Ravenna si possono rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi gas, luce, acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera, o ancora per allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica.

Allo sportello, i clienti interessati potranno inoltre richiedere gratuitamente una consulenza energetica più approfondita, utile per ricevere consigli sul monitoraggio dei propri consumi, conoscere più da vicino il portafoglio di offerte luce e gas 100% sostenibili di Hera Comm e valutare le caratteristiche e i vantaggi dei prodotti e servizi disponibili per accompagnarli nel proprio percorso di transizione energetica.

Si ricorda infine che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e al 800.999.700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.